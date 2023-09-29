Упродовж дня росіяни завдали 188 ударів по Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Протягом дня 28 вересня військові російської армії здійснили 30 обстрілів Сумської області, зафіксовано 188 вибухів. Про це повідомили у військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали території Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Великописарівської, Середино-Будської, Новослобідської, Путивльської громади:
-
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (30 вибухів) та зі ствольної артилерії (8 вибухів). Також FPV-дроном «камікадзе» скинуто 1 боєприпас.
-
- Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (24 вибухи), обстріл з АГС (14 вибухів), з СПГ (4 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
-
- Краснопільська громада: були артобстріли (30 вибухів) та обстріл з мінометів (15 вибухів). Також гелікоптер здійснив пуск 1 ракети типу НУРС
-
- Хотінська громада: був обстріл з гаубиці (4 вибухи) та мінометів (5 вибухів). Також з літака здійснено пуск 3 ракет типу НУРС.
-
- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
-
- Новослобідська громада: 17 мін скинули росіяни на територію громади.
-
- Путивльська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (1 вибух) та міномету (5 вибухів).
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Були у формі ЗСУ: на Запорізькому напрямку у полон взяли ДРГ