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Упродовж дня росіяни завдали 188 ударів по Сумщині

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Протягом дня 28 вересня військові російської армії здійснили 30 обстрілів Сумської області, зафіксовано 188 вибухів. Про це повідомили у військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

Обстрілів зазнали території Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Великописарівської, Середино-Будської, Новослобідської, Путивльської громади:

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (30 вибухів) та зі ствольної артилерії (8 вибухів). Також FPV-дроном «камікадзе» скинуто 1 боєприпас.
  • Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (24 вибухи), обстріл з АГС (14 вибухів), з СПГ (4 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: були артобстріли (30 вибухів) та обстріл з мінометів (15 вибухів). Також гелікоптер здійснив пуск 1 ракети типу НУРС
  • Хотінська громада: був обстріл з гаубиці (4 вибухи) та мінометів (5 вибухів). Також з літака здійснено пуск 3 ракет типу НУРС.
  • Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: 17 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Путивльська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (1 вибух) та міномету (5 вибухів).

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