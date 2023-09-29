В течение дня россияне нанесли 188 ударов по Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В течение дня 28 сентября военные российской армии совершили 30 обстрелов Сумской области, зафиксировано 188 взрывов. Об этом сообщили в военной администрации, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись территории Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Великописаревской, Середино-Будской, Новослободской, Путивльской общины:
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- Белопольская община: враг бил из минометов (30 взрывов) и из ствольной артиллерии (8 взрывов). Также FPV-дроном «камикадзе» сброшен 1 боеприпас.
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- Великописаревская община: осуществлен артиллерийский обстрел (24 взрыва), обстрел из АГС (14 взрывов), из СПГ (4 взрыва) и минометов (3 взрыва).
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- Краснопольская община: были артобстрелы (30 взрывов) и обстрел из минометов (15 взрывов). Также вертолет осуществил пуск 1 ракеты типа НУРС
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- Хотинская община: был обстрел из гаубицы (4 взрыва) и минометов (5 взрывов). Также с самолета осуществлен пуск 3 ракет типа НУРС.
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- Середино-Будская община: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
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- Новослободская община: 17 мин сбросили россияне на территорию громады.
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- Путивльская община: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (1 взрыв) и миномета (5 взрывов).
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