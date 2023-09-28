Були у формі ЗСУ: на Запорізькому напрямку у полон взяли ДРГ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. На Запорізькому напрямку ворожа ДРГ у формі ЗСУ намагалася здійснювати диверсії. В результаті їх було взято у полон. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.
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«Так виглядає ворожа ДРГ, яка у формі ЗСУ на Запорізькому напрямку намагалася здійснювати диверсії. Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у взаємодії з військовою розвідкою взяли їх в полон», - написав Єрмак.
Доповнення
Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що росіяни продовжують щоденно обстрілювати територію України, а також періодично намагаються використовувати ДРГ для того, щоб заходити в Україну й викривати місця розташування підрозділів Сил оборони.