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Були у формі ЗСУ: на Запорізькому напрямку у полон взяли ДРГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. На Запорізькому напрямку ворожа ДРГ у формі ЗСУ намагалася здійснювати диверсії. В результаті їх було взято у полон. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Так виглядає ворожа ДРГ, яка у формі ЗСУ на Запорізькому напрямку намагалася здійснювати диверсії. Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у взаємодії з військовою розвідкою взяли їх в полон», - написав Єрмак.

Доповнення

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що росіяни продовжують щоденно обстрілювати територію України, а також періодично намагаються використовувати ДРГ для того, щоб заходити в Україну й викривати місця розташування підрозділів Сил оборони.

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