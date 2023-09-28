Были в форме ВСУ: на Запорожском направлении в плен взяли ДРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На Запорожском направлении вражеская ДРГ в форме ВСУ пыталась осуществлять диверсии. В результате они были взяты в плен. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, передает УНН.
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«Так выглядит вражеская ДРГ, которая в форме ВСУ на Запорожском направлении пыталась совершать диверсии. Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во взаимодействии с военной разведкой взяли их в плен», - написал Ермак.
Дополнение
Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что россияне продолжают ежедневно обстреливать территорию Украины, а также периодически пытаются использовать ДРГ для того, чтобы заходить в Украину и разоблачать места расположения подразделений Сил обороны.