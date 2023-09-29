Россияне нанесли 116 ударов по пограничье Сумской области за день
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Сумской области за день зафиксировали 116 взрывов в результате российских обстрелов в 9 приграничных общинах. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничья. Обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Белопольская, Путивльская, Николаевская общины. В частности:
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- Эсманская община: враг бил из минометов (18 взрывов).
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- Шалигинская община: осуществлен обстрел из миномета (2 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).
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- Николаевская сельская община: зафиксированы минометные обстрелы (8 взрывов).
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- Путивльская община: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
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- Великописаревская община: был минометный обстрел (5 взрывов) и обстрел из артиллерии (3 взрыва).
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- Белопольская община: зафиксированы обстрелы из танка (2 взрыва), ствольной артиллерии (2 взрыва), обстрел из АГС (14 взрывов) и минометов (13 взрывов).
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- Хотинская община: осуществлены минометные обстрелы (13 взрывов).
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- Краснопольская община: были артобстрелы (21 взрыв).
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- Юнаковская община: враг ударил из минометов (7 взрывов).
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Добавим
В течение 28 сентября военные российской армии совершили 30 обстрелов Сумской области, осуществив 188 ударов.
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