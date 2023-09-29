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Россияне нанесли 116 ударов по пограничье Сумской области за день

Россияне нанесли 116 ударов по пограничье Сумской области за день

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Сумской области за день зафиксировали 116 взрывов в результате российских обстрелов в 9 приграничных общинах. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничья. Обстрелам подверглись Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Белопольская, Путивльская, Николаевская общины. В частности:

  • Эсманская община: враг бил из минометов (18 взрывов).
  • Шалигинская община: осуществлен обстрел из миномета (2 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).
  • Николаевская сельская община: зафиксированы минометные обстрелы (8 взрывов).
  • Путивльская община: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Великописаревская община: был минометный обстрел (5 взрывов) и обстрел из артиллерии (3 взрыва).
  • Белопольская община: зафиксированы обстрелы из танка (2 взрыва), ствольной артиллерии (2 взрыва), обстрел из АГС (14 взрывов) и минометов (13 взрывов).
  • Хотинская община: осуществлены минометные обстрелы (13 взрывов).
  • Краснопольская община: были артобстрелы (21 взрыв).
  • Юнаковская община: враг ударил из минометов (7 взрывов).

Добавим

В течение 28 сентября военные российской армии совершили 30 обстрелов Сумской области, осуществив 188 ударов.

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