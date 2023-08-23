"росіяни за добу вдарили по щонайменше 10 областям України. Це має припинитись"- гуманітарна координаторка ООН

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“Я неодноразово висловлювала занепокоєння щодо цієї жорстокої практики нанесення шкоди цивільному населенню та цивільній інфраструктурі через вторгнення російської федерації в Україну. Це має припинитись, і міжнародного гуманітарного права необхідно дотримуватися”, - йдеться у повідомленні.

Гуманітарна координаторка ООН зазначила, що за останні 24 години росія вдарила по щонайменше 10 з 24 областей України. Через атаки є загиблі та руйнування.

Доповнення

За останню добу, зокрема, у районах поблизу Дунайського басейну були пошкоджені зерносховища, вкрай важливі для українських аграріїв та необхідні для світової продовольчої безпеки.

На Сумщині через російські обстріли була пошкоджена школа, загинули четверо людей, серед жертв директор школи.

Також Браун нагадала, що у Херсонській області мирні мешканці пережили кілька жахливих годин безперервних обстрілів, внаслідок яких було пошкоджено лікарню, а гуманітарні організації вчора вдень були змушені припинити видачу необхідної допомоги та перемістися в укриття.