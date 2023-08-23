"россияне за сутки ударили по меньшей мере 10 областям Украины. Это должно прекратиться"- гуманитарный координатор ООН

Цитата

“Я неоднократно выражала обеспокоенность по поводу этой жестокой практики нанесения вреда гражданскому населению и гражданской инфраструктуре из-за вторжения российской федерации в Украину. Это должно прекратиться, и международное гуманитарное право необходимо соблюдать”, - говорится в сообщении.

Гуманитарный координатор ООН отметила, что за последние 24 часа россия ударила по меньшей мере 10 из 24 областей Украины. Из-за атак есть погибшие и разрушения.

Дополнение

За последние сутки, в частности, в районах вблизи Дунайского бассейна были повреждены зернохранилища, крайне важные для украинских аграриев и необходимые для мировой продовольственной безопасности.

На Сумщине из-за российских обстрелов была повреждена школа, погибли четыре человека, среди жертв директор школы.

Также Браун напомнила, что в Херсонской области мирные жители пережили несколько ужасных часов непрерывных обстрелов, в результате которых была повреждена больница, а гуманитарные организации вчера днем были вынуждены прекратить выдачу необходимой помощи и переместиться в укрытие.