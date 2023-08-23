"россияне за сутки ударили по меньшей мере 10 областям Украины. Это должно прекратиться"- гуманитарный координатор ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун заявила, что армия рф должна прекратить обстрелы мирных населенных пунктов Украины. Также россия должна придерживаться международного гуманитарного права. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ООН.
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“Я неоднократно выражала обеспокоенность по поводу этой жестокой практики нанесения вреда гражданскому населению и гражданской инфраструктуре из-за вторжения российской федерации в Украину. Это должно прекратиться, и международное гуманитарное право необходимо соблюдать”, - говорится в сообщении.
Гуманитарный координатор ООН отметила, что за последние 24 часа россия ударила по меньшей мере 10 из 24 областей Украины. Из-за атак есть погибшие и разрушения.
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За последние сутки, в частности, в районах вблизи Дунайского бассейна были повреждены зернохранилища, крайне важные для украинских аграриев и необходимые для мировой продовольственной безопасности.
На Сумщине из-за российских обстрелов была повреждена школа, погибли четыре человека, среди жертв директор школы.
Также Браун напомнила, что в Херсонской области мирные жители пережили несколько ужасных часов непрерывных обстрелов, в результате которых была повреждена больница, а гуманитарные организации вчера днем были вынуждены прекратить выдачу необходимой помощи и переместиться в укрытие.