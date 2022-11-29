росіяни сьогодні змінили свою "карту" польотів - Кім

Цитата

"Цікава особливість: раніше ворожі літаючі об'єкти кружляли над окупованою територією, а сьогодні якраз по кордону України навіть на сході", - зауважив Кім.

Деталі

Його коментар прозвучав на тлі спочатку масштабного оголошення повітряної тривоги по Україні, а потім їх відбоїв. "Минулого разу росіяни теж маскували удар під тренувальний політ", - зауважував Кім.

Доповнення

У минулу суботу, 26 листопада, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що є інформація про нові ракетні удари "наступного тижня". Він не відкинув, що будуть блекаути, тому закликав українців зробити запаси продуктів.

27 листопада Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія готує нові ракетні удари по Україні.