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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32455 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росіяни сьогодні змінили свою "карту" польотів - Кім

росіяни сьогодні змінили свою "карту" польотів - Кім

Київ • УНН

 • 1687839 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Російські окупанти сьогодні здіснювали польоти по кордону України, тоді як раніше кружляли над окупованою територією. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у вівторок, 29 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Цікава особливість: раніше ворожі літаючі об'єкти кружляли над окупованою територією, а сьогодні якраз по кордону України навіть на сході", - зауважив Кім.

Деталі

Його коментар прозвучав на тлі спочатку масштабного оголошення повітряної тривоги по Україні, а потім їх відбоїв. "Минулого разу росіяни теж маскували удар під тренувальний політ", - зауважував Кім.

Доповнення

У минулу суботу, 26 листопада, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що є інформація про нові ракетні удари "наступного тижня". Він не відкинув, що будуть блекаути, тому закликав українців зробити запаси продуктів.

27 листопада Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія готує нові ракетні удари по Україні.

Українські Національні Новини

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