россияне сегодня изменили свою "карту" полетов - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Российские оккупанты сегодня совершали полеты по границе Украины, тогда как раньше кружили над оккупированной территорией. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во вторник, 29 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Интересная особенность: раньше вражеские летающие объекты кружили над оккупированной территорией, а сегодня в аккурат по границе Украины даже на востоке", - заметил Ким.
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Его комментарий прозвучал на фоне сначала масштабного объявления воздушной тревоги по Украине, а затем их отбоев. "В прошлый раз россияне тоже маскировали удар под тренировочный полет", - замечал Ким.
Дополнение
В минувшую субботу, 26 ноября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть информация о новых ракетных ударах "на следующей неделе". Он не исключил, что будут блекауты, поэтому призвал украинцев сделать запасы продуктов.
27 ноября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит новые ракетные удары по Украине.