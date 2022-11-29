россияне сегодня изменили свою "карту" полетов - Ким

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"Интересная особенность: раньше вражеские летающие объекты кружили над оккупированной территорией, а сегодня в аккурат по границе Украины даже на востоке", - заметил Ким.

Детали

Его комментарий прозвучал на фоне сначала масштабного объявления воздушной тревоги по Украине, а затем их отбоев. "В прошлый раз россияне тоже маскировали удар под тренировочный полет", - замечал Ким.

Дополнение

В минувшую субботу, 26 ноября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть информация о новых ракетных ударах "на следующей неделе". Он не исключил, что будут блекауты, поэтому призвал украинцев сделать запасы продуктов.

27 ноября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит новые ракетные удары по Украине.