Росіяни атакували Херсонщину з авіації: поранені дві жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Російські військові обстріляли Херсонську область з авіації. Поранені щонайменше дві людини у Бериславі. Про наслідки сьогоднішніх атак повідомив голова ОВА Олександр Прокудін передає УНН.
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"Армія рф обстріляла Херсонщину з авіації. Поранення отримали двоє людей. По Бериславу ворог випустив 10 авіабомб. Травми дістали дві жінки",— розповів Прокудін.
Деталі
За даними очільника регіону, зокрема, постраждала 68-річна мешканка Бериславу. Медики діагностували у неї мінно-вибухову травму, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкову травму та низку інших ушкоджень. Лікарі все ще діагностують її стан.
Крім того, із пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою до лікарні доставили жінку 55 років. Їй надають допомогу.
Також у місті через цей авіаналіт пошкоджені службові автівки.
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Цього ж дня дві російські КАБ поцілили по селу Веселе. Наслідки удару ще з’ясовуються.
Нагадаємо
Ранком УНН писав, що російські війська відкрили вогонь з артилерії по житловій зоні Херсона. В ОВА повідомили про трьох постраждалих через цей обстріл.