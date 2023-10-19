Звуки вибухів у Кривому Розі: за містом ефективно працювала ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Під час повітряної тривоги у Кривому Розі було чутно вибухи – це спрцювала ППО за межами населленого пункту. Про це у Телеграм повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, пише УНН.
Цитата
"По вибухам, які чули. Все ОК. Ефективна робота ППО за містом. Але знову повітряна тривога", - повідомив Вілкул.
Деталі
У Кривому Розі чули звуки вибухів. На Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога.