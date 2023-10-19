Звуки взрывов в Кривом Роге: за городом эффективно работала ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Во время воздушной тревоги в Кривом Роге были слышны взрывы – это сработала ПВО за пределами населенного пункта. Об этом в Телеграмм сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, пишет УНН.
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"По взрывам, которые слышали. Все ОК. Эффективная работа ПВО за городом. Но опять воздушная тревога", - сообщил Вилкул.
Детали
В Кривом Роге слышали звуки взрывов. На Днепропетровщине объявлена воздушная тревога.