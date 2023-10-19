Звуки взрывов в Кривом Роге: за городом эффективно работала ПВО

КИЕВ. 19 октября. УНН. Во время воздушной тревоги в Кривом Роге были слышны взрывы – это сработала ПВО за пределами населенного пункта. Об этом в Телеграмм сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, пишет УНН.