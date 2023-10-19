Россияне атаковали Херсонщину из авиации: ранены две женщины

$41.080.11
45.050.50
ukru
Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
Эксклюзив
13:48 • 414 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 16670 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 91237 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 52876 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 75845 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 216334 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 75103 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124196 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167829 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155757 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.4м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 97273 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 92245 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 138830 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 63496 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 15938 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 91251 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 138845 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 216349 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 271754 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 323156 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 7150 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 15947 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 63505 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 56891 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 55317 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Россияне атаковали Херсонщину из авиации: ранены две женщины

Киев • УНН

 • 198771 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские военные обстреляли Херсонскую область с авиации. Ранены по меньшей мере два человека в Бериславе. О последствиях сегодняшних атак сообщил председатель ОВА Александр Прокудин передает УНН.

Россияне атаковали Херсонщину из авиации: ранены две женщины

Цитата

"Армия рф обстреляла Херсонщину из авиации. Ранения получили два человека. По Бериславу враг выпустил 10 авиабомб. Травмы получили две женщины",— рассказал Прокудин.

Детали

По данным главы региона, в частности, пострадала 68-летняя жительница Берислава. Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговую травму и ряд других повреждений. Врачи все еще диагностируют ее состояние.

Кроме того, с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой в больницу доставили женщину 55 лет. Ей оказывается помощь.

Также в городе из-за этого авианалета повреждены служебные автомобили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звуки взрывов в Кривом Роге: за городом эффективно работала ПВО

В этот же день две российские КАБ попали по селу Веселое. Последствия удара еще выясняются.

Напомним

Утром УНН писал, что российские войска открыли огонь из артиллерии по жилой зоне Херсона. В ОВА сообщили о трех пострадавших из-за этого обстрела.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04