Россияне атаковали Херсонщину из авиации: ранены две женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Российские военные обстреляли Херсонскую область с авиации. Ранены по меньшей мере два человека в Бериславе. О последствиях сегодняшних атак сообщил председатель ОВА Александр Прокудин передает УНН.
Цитата
"Армия рф обстреляла Херсонщину из авиации. Ранения получили два человека. По Бериславу враг выпустил 10 авиабомб. Травмы получили две женщины",— рассказал Прокудин.
Детали
По данным главы региона, в частности, пострадала 68-летняя жительница Берислава. Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговую травму и ряд других повреждений. Врачи все еще диагностируют ее состояние.
Кроме того, с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой в больницу доставили женщину 55 лет. Ей оказывается помощь.
Также в городе из-за этого авианалета повреждены служебные автомобили.
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В этот же день две российские КАБ попали по селу Веселое. Последствия удара еще выясняются.
Напомним
Утром УНН писал, что российские войска открыли огонь из артиллерии по жилой зоне Херсона. В ОВА сообщили о трех пострадавших из-за этого обстрела.