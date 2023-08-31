росіяни 25 разів обстріляв прикордоння Сумщини, пошкоджені будинки й адмінбудівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. російські окупанти за минулий день 25 разів обстріляли прикордонні території та громади Сумщини. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
За минулий день на Сумщині зафіксовано 211 вибухів. Обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська громади.
Путивльська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні будинки та 2 приватні трактори.
Білопільська громада: здійснено обстріли з міномету (8 вибухів), артилерії (8 вибухів) та обстріли з АГС (35 вибухів). Також був обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (6 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів).
Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з безпілотника одного вибухового пристрою (1 вибух). Також був обстріл безпілотником-камікадзе (1 вибух), унаслідок чого пошкоджена автомобільна техніки працівників свиноферми. Крім того, ворог бив з артилерії (7 вибухів та мінометів (16 вибухів), гранатометів (АГС) (25 вибухів).
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Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), мінометів (23 вибухи) та гранатометів (АГС) (5 вибухів).) Також здійснено скидання з дронів 2-х вибухових пристроїв (2 вибухи) та обстріл з безпілотника-камікадзе (1 вибух).
Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (8 вибухів).
Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (10 вибухів), унаслідок одного з обстрілів пошкоджені дві адміністративні будівлі.
Великописарівська громада: здійснено гранатометний обстріл (СПГ) (4 вибухи) та гранатометний обстріл (АГС) (18 вибухів) та мінометний обстріл (8 вибухів).
Додамо
Внаслідок ворожого артобстрілу Сумщини у ніч на 30 серпня загинула 82-річна жінка.