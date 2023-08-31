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россияне 25 раз обстреляли приграничье Сумщины, повреждены дома и админздания

россияне 25 раз обстреляли приграничье Сумщины, повреждены дома и админздания

Киев • УНН

 • 348797 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. российские оккупанты за прошедший день 25 раз обстреляли приграничные территории и общины Сумщины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

За прошедший день на Сумщине зафиксировано 211 взрывов. Обстрелам подверглись Путивльская, Великописаревская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская громады.

Путивльская громада: враг бил из минометов (11 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных дома и 2 частных трактора.

Белопольская громада: осуществлены обстрелы из миномета (8 взрывов), артиллерии (8 взрывов) и обстрелы из АГС (35 взрывов). Также был обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (6 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксирован обстрел с беспилотника одного взрывного устройства (1 взрыв). Также был обстрел беспилотником-камикадзе (1 взрыв), в результате чего повреждена автомобильная техники работников свинофермы. Кроме того, враг бил из артиллерии (7 взрывов и минометов (16 взрывов), гранатометов (АГС) (25 взрывов).

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Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва), минометов (23 взрыва) и гранатометов (АГС) (5 взрывов). Также осуществлен сброс с дронов 2-х взрывных устройств (2 взрыва) и обстрел с беспилотника-камикадзе (1 взрыв).

Юнаковская община: осуществлен артиллерийский обстрел (8 взрывов).

Середино-Будская громада: был минометный обстрел (10 взрывов), в результате одного из обстрелов повреждены два административных здания.

Великописаревская громада: осуществлен гранатометный обстрел (СПГ) (4 взрыва) и гранатометный обстрел (АГС) (18 взрывов) и минометный обстрел (8 взрывов).

Добавим

В результате вражеского артобстрела Сумщины в ночь на 30 августа погибла 82-летняя женщина. 

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