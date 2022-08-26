росія заявляє про пожежу біля ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. росія заявила про нову пожежу в районі Запорізької атомної станції. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на колаборанта володимира рогова, інформує УНН.
Деталі
За словами російських окупантів, біля Запорізької атомної станції нібито загорівся ліс.
Нагадаємо
Супутник зафіксував пожежі біля Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому росією Енергодарі.
Доповнення
Дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про отримання інформації від української сторони, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову підключена до зовнішньої електромережі для резервного живлення.