росія заявляє про пожежу біля ЗАЕС

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За словами російських окупантів, біля Запорізької атомної станції нібито загорівся ліс.

Нагадаємо

Супутник зафіксував пожежі біля Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому росією Енергодарі.

Доповнення

Дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про отримання інформації від української сторони, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову підключена до зовнішньої електромережі для резервного живлення.