россия заявляет о пожаре возле ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. россия заявила о новом пожаре в районе Запорожской атомной станции. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на коллаборанта владимира рогова, информирует УНН.
Детали
По словам российских оккупантов, около Запорожской атомной станции якобы загорелся лес.
Напомним
Спутник зафиксировал пожары у Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном россией Энергодаре.
Дополнение
Действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о получении информации от украинской стороны, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь подключена к внешней электросети для резервного питания.