россия заявляет о пожаре возле ЗАЭС

Детали

По словам российских оккупантов, около Запорожской атомной станции якобы загорелся лес.

Напомним

Спутник зафиксировал пожары у Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном россией Энергодаре.

Дополнение

Действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о получении информации от украинской стороны, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь подключена к внешней электросети для резервного питания.