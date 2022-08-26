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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия заявляет о пожаре возле ЗАЭС

Киев • УНН

 • 164621 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. россия заявила о новом пожаре в районе Запорожской атомной станции. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на коллаборанта владимира рогова, информирует УНН.

россия заявляет о пожаре возле ЗАЭС

Детали

По словам российских оккупантов, около Запорожской атомной станции якобы загорелся лес.

Напомним 

Спутник зафиксировал пожары у Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном россией Энергодаре.

Дополнение 

Действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о получении информации от украинской стороны, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь подключена к внешней электросети для резервного питания.

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