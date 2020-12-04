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Росія завезла в Крим щонайменше 500 тис. росіян, — Джемілєв

Київ • УНН

 • 13422 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. За майже сім років окупації Криму Росія переселила на півострів щонайменше 500 тис. росіян. Про це розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі програми “На самом деле: Крым” на телеканалі “Дім”, передає УНН.

“За роки окупації, за минулі шість з гаком років, окупанти завезли до Криму, за різними оцінками, від пів мільйона до одного мільйона осіб. Причому ці люди в’їхали з порушенням українського законодавства. За це передбачено кримінальне покарання. А якщо зайшли зі зброєю — то до 10 років позбавлення волі”, — зазначив він.

Нагадаємо, у четверг відбулося засідання 27-ї Ради міністрів ОБСЄ, під час якого заступник державного секретаря США Стівен Біґен заявив, що Україна повинна лишатись головною на порядку денному ОБСЄ, а Росія — виконати свої зобов’язання щодо Мінських угод. Він підкреслив, що США ніколи не визнають анексію Криму.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на міністерській раді ОБСЄ зазначив, що Україна закликає Росію взяти участь в обговоренні умов виведення своїх військ з тимчасово окупованих Криму і частин Донбасу. Він також представив ОБСЄ п’ять пріоритетів “Кримської платформи”.

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