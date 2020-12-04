Росія завезла в Крим щонайменше 500 тис. росіян, — Джемілєв

“За роки окупації, за минулі шість з гаком років, окупанти завезли до Криму, за різними оцінками, від пів мільйона до одного мільйона осіб. Причому ці люди в’їхали з порушенням українського законодавства. За це передбачено кримінальне покарання. А якщо зайшли зі зброєю — то до 10 років позбавлення волі”, — зазначив він.

Нагадаємо, у четверг відбулося засідання 27-ї Ради міністрів ОБСЄ, під час якого заступник державного секретаря США Стівен Біґен заявив, що Україна повинна лишатись головною на порядку денному ОБСЄ, а Росія — виконати свої зобов’язання щодо Мінських угод. Він підкреслив, що США ніколи не визнають анексію Криму.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на міністерській раді ОБСЄ зазначив, що Україна закликає Росію взяти участь в обговоренні умов виведення своїх військ з тимчасово окупованих Криму і частин Донбасу. Він також представив ОБСЄ п’ять пріоритетів “Кримської платформи”.