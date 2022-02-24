Росія завдала удар крилатими ракетами по військовому об'єкту у Броварах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. По військовому об'єкту в Броварах було завдано удар двома крилатими ракетами. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту у Броварах. Інформація з Генштабу. Інформацію про жертви та руйнування уточнюють", - написав Геращенко.
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