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Росія завдала удар крилатими ракетами по військовому об'єкту у Броварах

Росія завдала удар крилатими ракетами по військовому об'єкту у Броварах

Київ • УНН

 • 203062 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. По військовому об'єкту в Броварах було завдано удар двома крилатими ракетами. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту у Броварах. Інформація з Генштабу. Інформацію про жертви та руйнування уточнюють", - написав Геращенко.

Додамо

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

Зеленський повідомив про введення воєнного стану на всій території України.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

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