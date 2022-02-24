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15 марта, 19:03 • 93951 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126151 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115066 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109354 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100310 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96127 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83949 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия нанесла удар крылатыми ракетами по военному объекту в Броварах

Россия нанесла удар крылатыми ракетами по военному объекту в Броварах

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. По военному объекту в Броварах был нанесен удар двумя крылатыми ракетами. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал Геращенко.

Добавим

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