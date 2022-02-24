Россия нанесла удар крылатыми ракетами по военному объекту в Броварах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. По военному объекту в Броварах был нанесен удар двумя крылатыми ракетами. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал Геращенко.
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