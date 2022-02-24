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Росія застосувала бойову авіацію на острові Зміїний – ДПСУ

Росія застосувала бойову авіацію на острові Зміїний – ДПСУ

Київ • УНН

 • 94998 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російські війська застосували бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держприкордонслужби.

Цитата

"Ситуація щодо російського вторгнення. Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону", — ідеться у повідомленні.

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Російські війська атакували острів Зміїний з кораблів. 

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Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

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