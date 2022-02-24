Росія застосувала бойову авіацію на острові Зміїний – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російські війська застосували бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держприкордонслужби.
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"Ситуація щодо російського вторгнення. Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону", — ідеться у повідомленні.
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