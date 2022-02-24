Россия применила боевую авиацию на острове Змеиный – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российские войска применили боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госпогранслужбы.
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"Ситуация относительно российского вторжения. Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный. Также продолжаются обстрелы острова из корабельных вооружений. Пограничники и ВСУ держат оборону", — говорится в сообщении.
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