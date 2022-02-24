Россия применила боевую авиацию на острове Змеиный – ГПСУ

Цитата

"Ситуация относительно российского вторжения. Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный. Также продолжаются обстрелы острова из корабельных вооружений. Пограничники и ВСУ держат оборону", — говорится в сообщении.

Ранее

Российские войска атаковали остров Змеиный с кораблей.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.