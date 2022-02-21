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Росія висадила на Донбасі медіадесант - Центр стратегічних комунікацій

Росія висадила на Донбасі медіадесант - Центр стратегічних комунікацій

Київ • УНН

 • 90822 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Росія відправила на окуповані території Донбасу велику кількість російських федеральних медіа, зокрема, для просування тези про те, що Україна готує наступ та провокує гуманітарну катастрофу. Про це під час брифінгу розповів керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Те, що ми бачимо зараз навколо Донбасу ми можемо охарактеризувати як спроби створення певної картинки. Ця картинка направлена на створення двох головних тез, двох головних наративів: перше — це Україна нібито готується нападати на Донбас і Україна є агресором, і другий меседж, який намагаються донести — це в регіоні створюється гуманітарна катастрофа, й місцевим потрібно допомагати”, — розповів Соловей.

Деталі

За його словами, для реалізації цих завдань РФ залучила й осіб, які пов’язані зі спецслужбами.

“На реалізацію цих двох наративів направлені всі зусилля місцевих медіа, якщо їх так можна назвати та залучених до цього виконання сторонніх медіа. В першу чергу велику кількість інформаційних атак ми пов’язуємо з тим, що зараз на Донбасі висадився великий десант російських федеральних медіа та афільованих із російськими спецслужбами різних медіаперсон, які власне, й створюють оцю картинку”, — сказав Соловей.

Він зауважив, що для створення цієї картинки долучаються вже безпосередньо державні органи РФ.

“Це й Федеральна служба безпеки, це і Слідчий комітет, і Служба зовнішньої розвідки, і прикордонні органи влади. Всі вони працюють на посилення інформаційних атак, які зароджуються на окупованій території й потім перекочовують в українські, російські та міжнародні медіа”, — розповів Соловей.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.

Додамо

У штабі Операції об’єднаних сил заперечили заяви ФСБ РФ про обстріл з української території прикордонного пункту Ростовської області.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації сьогодні заявила, що з української території нібито випустили снаряд, який потрапив у прикордонний пункт Ростовської області.

Українські Національні Новини

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