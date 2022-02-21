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В ООС назвали фейком заяву ФСБ РФ про обстріл з території України російського прикордонпункту

В ООС назвали фейком заяву ФСБ РФ про обстріл з території України російського прикордонпункту

Київ • УНН

 • 95689 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У штабі Операції об'єднаних сил заперечили заяви ФСБ РФ про обстріл з української території прикордонного пункту Ростовської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Деталі

"Противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України та нагнітання ситуації. Цього разу агресор вдався до звинувачень українських захисників в буцімто обстрілі російського прикордонного пункту в Ростовській області. Це не відповідає дійсності", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, зображена на фото та відео російськими пропагандистськими ЗМІ будівля більше схожа на "господарське приміщення", ніж на прикордонний пункт.

Артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення. Тому, враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні Збройних сил України артилерійських систем, ураження зазначеного "господарського приміщення" є неможливим, повідомили в ООС.

"Крім цього, російськими ЗМІ повідомляється про різке загострення ситуації поблизу українсько-російського кордону. Офіційно повідомляється, що підрозділи Збройних сил України знаходяться на своїх позиціях, дотримуються Мінських домовленостей та не проводять жодних наступальних дій. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів", — додали у штабі.

Нагадаємо

Федеральна служба безпеки Російської Федерації сьогодні заявила, що з української території нібито випустили снаряд, який потрапив у прикордонний пункт Ростовської області.

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