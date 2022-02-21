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В ООС назвали фейком заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины российского погранпункта

Киев • УНН

 • 95687 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В штабе Операции объединенных сил опровергли заявления ФСБ РФ об обстреле с украинской территории пограничного пункта Ростовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

"Противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины и нагнетания ситуации. На этот раз агрессор прибегнул к обвинениям украинских защитников в якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области. Это не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Как отметили, изображенное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше похоже на "хозяйственное помещение", чем на пограничный пункт.

Артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода. Поэтому, учитывая технические характеристики имеющихся на вооружении Вооруженных сил Украины артиллерийских систем, поражение указанного хозяйственного помещения" является невозможным, сообщили в ООС.

"Кроме этого, российскими СМИ сообщается о резком обострении ситуации вблизи украинско-российской границы. Официально сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на своих позициях, придерживаются Минских договоренностей и не проводят никаких наступательных действий. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры и осуществляют хаотичные обстрелы населенных пунктов", - добавили в штабе.

Напомним

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сегодня заявила, что с украинской территории якобы выпустили снаряд, который попал в пограничный пункт Ростовской области.

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