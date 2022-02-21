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Россия высадила на Донбассе медиадесант - Центр стратегических коммуникаций

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Россия отправила на оккупированные территории Донбасса большое количество российских федеральных медиа, в частности, для продвижения тезиса о том, что Украина готовит наступление и провоцирует гуманитарную катастрофу. Об этом во время брифинга рассказал руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей, передает корреспондент УНН.

Цитата

“То, что мы видим сейчас вокруг Донбасса мы можем охарактеризовать как попытки создания определенной картинки. Эта картинка направлена на создание двух главных тезисов, двух главных нарративов: первое — это Украина якобы готовится нападать на Донбасс и Украина является агрессором, и второй посыл, который пытаются донести — это в регионе создается гуманитарная катастрофа, и местным нужно помогать”, — рассказал Соловей.

Детали

По его словам, для реализации этих задач РФ привлекла и лиц, которые связаны со спецслужбами.

“На реализацию этих двух нарративов направлены все усилия местных медиа, если их так можно назвать и привлеченных к этому исполнения посторонних медиа. В первую очередь большое количество информационных атак мы связываем с тем, что сейчас на Донбассе высадился большой десант российских федеральных медиа и аффилированных с российскими спецслужбами различных медиаперсон, которые собственно, и создают эту картинку”, — сказал Соловей.

Он отметил, что для создания этой картинки приобщаются уже непосредственно государственные органы РФ.

“Это и Федеральная служба безопасности и Следственный комитет, и Служба внешней разведки, и пограничные органы власти. Все они работают на усиление информационных атак, которые зарождаются на оккупированной территории и потом перекочевывают в украинские, российские и международные медиа”, — рассказал Соловей.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

Добавим

В штабе Операции объединенных сил опровергли заявления ФСБ РФ об обстреле с украинской территории пограничного пункта Ростовской области.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сегодня заявила, что с украинской территории якобы выпустили снаряд, который попал в пограничный пункт Ростовской области.

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