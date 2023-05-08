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росія вербує трудових мігрантів з Центральної Азії на війну в Україні - британська розвідка

росія вербує трудових мігрантів з Центральної Азії на війну в Україні - британська розвідка

Київ • УНН

 • 687382 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. До чотирьох тисяч доларів США зарплати та прискорене російське громадянство пропонують вербувальники трудовим мігрантам з Центральної Азії, щоб ті поповнили лави добровольців на війні з Україною, повідомляє Міноборони Великої Британії у новому звіті на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

За даними британської розвідки, російські військові вербувальники націлені на трудових мігрантів з Центральної Азії, які перебувають в росії. З метою вербування російські агенти відвідують мечеті та імміграційні служби. Там співробітники, які розмовляють таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються вербувати мігрантів.

Цитата

"Вербувальники пропонують бонуси за реєстрацію в розмірі 2390 доларів США та зарплату до 4160 доларів США на місяць. Мігрантам також пропонують прискорений шлях отримання російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п’яти років", - йдеться у звіті з посиланням на Radio Free Europe.

Працівників-мігрантів спонукатимуть зареєструватися висока місячна зарплата та бонуси за реєстрацію. Цих новобранців, ймовірно, відправляють на українські передові, де надзвичайно високий рівень втрат, зазначають аналітики.

Вербування мігрантів є частиною спроб міністерства оборони російської федерації виконати поставлене завдання щодо 400 тисяч добровольців для боротьби в Україні, вважають аналітики. кремль майже напевно прагне відкласти будь-яку нову відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішнє інакомислення, зазначається у звіті.

Доповнення

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 194 970 осіб, 3730 танків та сотень одиниць військової техніки.

В щоденному аналізі Інституту вивчення війни зазначається, що шантаж засновника пвк "вагнер" євгенія пригожина і чеченського лідера рамзана кадирова вказує на проблеми в командуванні армії рф. Ці події викликають сумніви щодо здатності кремля координувати послідовну оборонну кампанію на всьому театрі воєнних дій. російська армія навряд чи вирішить ці проблеми командування найближчим часом, і вони, ймовірно, вплинуть на те, як російські сили на різних напрямках реагуватимуть на потенційні українські контрнаступальні операції.

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