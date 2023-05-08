россия вербует трудовых мигрантов из Центральной Азии на войну в Украине - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. До четырех тысяч долларов США зарплаты и ускоренное российское гражданство предлагают вербовщики трудовым мигрантам из Центральной Азии, чтобы те пополнили ряды добровольцев на войне с Украиной, сообщает Минобороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
По данным британской разведки, российские военные вербовщики нацелены на трудовых мигрантов из Центральной Азии, находящихся в россии. С целью вербовки российские агенты посещают мечети и иммиграционные службы. Там сотрудники, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются вербовать мигрантов.
Цитата
"Вербовщики предлагают бонусы за регистрацию в размере 2390 долларов США и зарплату до 4160 долларов США в месяц. Мигрантам также предлагают ускоренный путь получения российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет", - говорится в отчете со ссылкой на Radio Free Europe.
Работников-мигрантов будут побуждать зарегистрироваться высокая месячная зарплата и бонусы за регистрацию. Этих новобранцев, вероятно, отправляют на украинские передовые, где чрезвычайно высокий уровень потерь, отмечают аналитики.
Вербовка мигрантов является частью попыток министерства обороны российской федерации выполнить поставленную задачу по 400 тысячам добровольцев для борьбы в Украине, считают аналитики. кремль почти наверняка стремится отложить любую новую открытую обязательную мобилизацию как можно дольше, чтобы минимизировать внутреннее инакомыслие, указывается в отчете.
Дополнение
По данным Генерального штаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 194 970 человек, 3730 танков и сотен единиц военной техники.
В ежедневном анализе Института изучения войны отмечается, что шантаж основателя чвк "вагнера" евгения пригожина и чеченского лидера рамзана кадырова указывает на проблемы в командовании армии рф. Эти события вызывают сомнения в способности кремля координировать последовательную оборонительную кампанию на всем театре военных действий. российская армия вряд ли решит эти проблемы командования в ближайшее время, и они, вероятно, повлияют на то, как российские силы на разных направлениях будут реагировать на потенциальные украинские контрнаступательные операции.
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