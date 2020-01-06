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Росія та Китай заблокували заяву РБ ООН про засудження атаки на посольство США в Іраку

Росія та Китай заблокували заяву РБ ООН про засудження атаки на посольство США в Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Рада Безпеки поки не обговорювала ескалацію конфлікту між Іраном і США і навряд чи зможе виробити єдину заяву щодо вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це заявив в понеділок російський постпред при ООН Василь Небензя, передає УНН із посиланням на російське держінформагентство ТАСС.

“Ми не обговорювали це, особливо сьогодні. І ви прекрасно розумієте, що перспективи такої заяви нульові”, — зазначив він, відповідаючи на відповідне запитання.

Постпред Китаю при ООН Чжан Цзюнь в бесіді з журналістами також не підтвердив можливість скликання окремого засідання РБ ООН по цій темі.

“Китай буде працювати з іншими членами Ради Безпеки, щоб зробити все можливе для запобігання ескалації”, — додав він.

Небензя також повідомив, що Москва і Китай заблокували заяву Ради Безпеки ООН щодо засудження атаки на посольство США в Іраку, так як воно не враховувало удар США в районі аеропорту в Багдаді, в результаті якого загинув командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) Касем Сулеймані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Золото дорожчає на тлі загострення ситуації на Близькому Сході

Раніше постійне представництво США при ООН звинуватило Росію і Китай у блокуванні заяви по досконалої 31 січня атаці на американське посольство в Іраку та підриві довіри до Ради Безпеки.

Різке загострення ситуації на Близькому Сході сталося після того, як у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. В Ірані у відповідь оголосили про подальший вихід з “ядерної угоди” і ударах відплати по об’єктах США та Ізраїлю. Своєю чергою, президент США пригрозив вдарити по понад пів сотні об’єктів, які становлять цінність для Ірану. Після цього держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не планує скоювати воєнні злочини.

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