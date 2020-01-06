Росія та Китай заблокували заяву РБ ООН про засудження атаки на посольство США в Іраку

КИЇВ. 7 січня. УНН. Рада Безпеки поки не обговорювала ескалацію конфлікту між Іраном і США і навряд чи зможе виробити єдину заяву щодо вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це заявив в понеділок російський постпред при ООН Василь Небензя, передає УНН із посиланням на російське держінформагентство ТАСС.