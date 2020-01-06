Россия и Китай заблокировали заявление СБ ООН об осуждении атаки на посольство США в Ираке

КИЕВ. 7 января. УНН. Совет Безопасности пока не обсуждала эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единую заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник российский постпред при ООН Василий Небензя, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство ТАСС.