Россия и Китай заблокировали заявление СБ ООН об осуждении атаки на посольство США в Ираке

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112847 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117059 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115514 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131186 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106504 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108633 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108555 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131950 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130711 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Россия и Китай заблокировали заявление СБ ООН об осуждении атаки на посольство США в Ираке

Россия и Китай заблокировали заявление СБ ООН об осуждении атаки на посольство США в Ираке

Киев  •  УНН

 • 15451 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Совет Безопасности пока не обсуждала эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единую заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник российский постпред при ООН Василий Небензя, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство ТАСС.

“Мы не обсуждали это, особенно сегодня. И вы прекрасно понимаете, что перспективы такого заявления нулевые”, — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в беседе с журналистами также не подтвердил возможность созыва отдельного заседания СБ ООН по этой теме.

“Китай будет работать с другими членами Совета Безопасности, чтобы сделать все возможное для предотвращения эскалации”, — добавил он.

Небензя также сообщил, что Москва и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке, так как оно не учитывало удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Золото дорожает на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Ранее постоянное представительство США при ООН обвинил Россию и Китай в блокировании заявления по совершенной 31 января атаке на американское посольство в Ираке и подрыве доверия в Совете Безопасности.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. В Иране в ответ объявили о дальнейшем выходе из “ядерной сделки” и ударах возмездия по объектам США и Израиля. В свою очередь, президент США пригрозил ударить по более полсотни объектов, представляющих ценность для Ирана. После этого госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не планирует совершать военные преступления.

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