Росія продемонструвала справжнє ставлення до громадян і до угод — Рєзніков
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністр з питань реінтеграції ТОТ України Олексій Резніков висловив думку, що через невідкриття КПВВ на Донбасі, Росія показала справжнє ставлення до досягнутих домовленостей та громадян. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає УНН.
"Ми бачимо, що досягнуті домовленості були порушені. З боку підконтрольної території сьогодні було відкрито не тільки КПВВ, але й сервісний центр у Щасті, де відділення Ощадбанку готове до виплати пенсій та соціальних виплат. Люди чекали цього відкриття і воно мало бути синхронним, але РФ знову продемонструвала своє ставлення і до громадян і до домовленостей Нормандської четвірки та Тристоронньої контактної групи", - наголосив віцепрем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції ТОТ України Олексій Резніков.
Додається, що в "Ощадбанку" повідомили, що вони повністю готові до обслуговування клієнтів, де сформовано необхідний резерв готівки з огляду на можливий підвищений попит.
Нагадаємо, що сьогодні, 10 листопада, до представника Омбудсмена на Донбасі з ранку надійшло щонайменше 17 звернень щодо не пропуску бойовиками через КПВВ на підконтрольну територію України.
Раніше УНН писав, що Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ на Донбасі, але є затримки зі сторони представників ОРДЛО.
Додамо, що вчора, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.
Нагадаємо, що минулого тижня під час робочої поїздки до Луганської області, Президент України Володимир Зеленський разом з представниками дипломатичних місій оглянув новий КПВВ “Щастя”, який сьогодні розпочав роботу.