Россия продемонстрировала истинное отношение к гражданам и к сделкам - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министр по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Алексей Резников выразил мнение, что из-за неоткрытие КПВВ на Донбассе, Россия показала истинное отношение к достигнутым договоренностям и гражданам. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, передает УНН.
"Мы видим, что достигнутые договоренности были нарушены. Со стороны подконтрольной территории сегодня было открыто не только КПВВ, но и сервисный центр в Счастье, где отделение Ощадбанка готово к выплате пенсий и социальных выплат. Люди ждали этого открытия и оно должно быть синхронным, но РФ вновь продемонстрировала свое отношение и к гражданам и договоренностям Нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы", - подчеркнул вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции ВОТ Украины Алексей Резников.
Добавляется, что в "Ощадбанке" сообщили, что они полностью готовы к обслуживанию клиентов, где сформирован необходимый резерв наличности учитывая возможный повышенный спрос.
Напомним, что сегодня, 10 ноября, к представителю Омбудсмена на Донбассе с утра поступило не менее 17 обращений относительно не пропуска боевиками через КПВВ на подконтрольную территорию Украины.
Ранее УНН писал, что Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ на Донбассе, но есть задержки с стороны представителей ОРДЛО.
Добавим, что вчера, 9 ноября, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.
Напомним, что на прошлой неделе во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатических миссий осмотрел новый КПВВ "Счастье", который сегодня начал работу.