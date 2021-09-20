Росія понесе відповідальність: Кулеба про залучення жителів окупованих територій до виборів в РФ

Цитата:

“На жаль, такі випадки (залучення людей з окупованих територій України до виборів в РФ — ред.) вже були, Росія в цьому випадку абсолютно свідомо порушує свої зобов’язання як держави-окупанта на цих територіях. Мінські домовленості Росія порушила вже таку кількість разів, що в принципі нічого нового принципово не сталось. Але нічого кращого за Мінські домовленості у нас немає”, — сказав Кулеба.

“Що ми робимо зараз — ви можете побачити у найближчі дні реакцію світу, який не визнає ці вибори саме на окупованих територіях. Ми чітко зафіксуємо ці порушення”, — зазначив міністр.

Деталі

Кулеба як приклад навів розслідування у кримінальній справі, коли правоохоронці збирають докази злочинів. З його слів, так само відбувається і зараз.

“Ми зараз на стадії фіксації цих злочинів, прийде час і, я переконаний, Росія понесе за це відповідальність”, — додав дипломат.

Контекст

Вибори в Державну думу РФ відбулися 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збиралися провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.

Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.

Додамо, Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.