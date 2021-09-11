Росія почала використовувати "Північний потік-2", як зброю проти України - Єрмак

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“Вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати Nord Stream, як зброю проти України”, — сказав Єрмак.

Деталі

Вчора вже за даними біржі ICE в ході торгів ціна жовтневого ф’ючерсу на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за 1 тис. куб. м, або 57,56 євро за МВт/год.

“Це говорить про те, що ми дійсно чуємо та працюємо з нашими партнерами і США, і з Європою, і з Німеччиною для того, щоб Україна дійсно отримала реальний правовий міжнародний механізм гарантій, того, що буде використаний цей проект, який ми вважаємо не економічним і розглядаємо виключно через призму нашої національної безпеки, то будуть застосовані якісь кроки”, — розповів Єрмак.

Що було раніше

Вартість газу в Європі знову обновила історичний максимум, перевищивши 9 вересня позначку в 700 доларів за 1 тис. куб. м. Попередній зафіксували в кінці серпня, коли біржові ціни на газ перевищили 600 доларів за 1 тис. куб. м.

Контекст

“Газпром” повідомив, що будівництво газопроводу “Північний потік-2” було повністю завершено вранці 10 вересня.



Раніше “Північний потік-2” наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з’єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.

Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Спочатку передбачалося, що в 2019 році “Північний потік-2” буде запущений в експлуатацію. “Північний потік-2” неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив “про відплату”, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.