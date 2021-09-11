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Росія почала використовувати "Північний потік-2", як зброю проти України - Єрмак

Росія почала використовувати "Північний потік-2", як зброю проти України - Єрмак

Київ • УНН

 • 22129 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Російська Федерація вже почала використовувати"Північний потік-2“, як зброю проти України. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на форумі “Ялтинська європейська стратегія”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати Nord Stream, як зброю проти України”, — сказав Єрмак.

Деталі

Вчора вже за даними біржі ICE в ході торгів ціна жовтневого ф’ючерсу на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за 1 тис. куб. м, або 57,56 євро за МВт/год.

“Це говорить про те, що ми дійсно чуємо та працюємо з нашими партнерами і США, і з Європою, і з Німеччиною для того, щоб Україна дійсно отримала реальний правовий міжнародний механізм гарантій, того, що буде використаний цей проект, який ми вважаємо не економічним і розглядаємо виключно через призму нашої національної безпеки, то будуть застосовані якісь кроки”, — розповів Єрмак.

Що було раніше

Вартість газу в Європі знову обновила історичний максимум, перевищивши 9 вересня позначку в 700 доларів за 1 тис. куб. м. Попередній зафіксували в кінці серпня, коли біржові ціни на газ перевищили 600 доларів за 1 тис. куб. м.

Контекст

“Газпром” повідомив, що будівництво газопроводу “Північний потік-2” було повністю завершено вранці 10 вересня.

Раніше “Північний потік-2” наблизився до початку експлуатації, коли його власник заявив, що остання труба другої нитки була зварена і повинна бути опущена на морське дно. Наступним кроком буде з’єднання данської і німецької ділянок до початку пуско-налагоджувальних робіт.

Оператору також необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який в даний час розглядає заявку Nord Stream 2 на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Спочатку передбачалося, що в 2019 році “Північний потік-2” буде запущений в експлуатацію. “Північний потік-2” неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь в його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як в травні президент Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, в якій попередив “про відплату”, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.

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