Россия начала использовать "Северный поток-2", как оружие против Украины - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Российская Федерация уже начала использовать “Северный поток-2”, как оружие против Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме “Ялтинская европейская стратегия”, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream, как оружие против Украины”, — сказал Ермак.
Детали
Вчера уже по данным бирже ICE в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за 1 тыс. куб. м, или 57,56 евро за МВт/ч.
“Это говорит о том, что мы действительно слышим и работаем с нашими партнерами и США, и с Европой, и с Германией для того, чтобы Украина действительно получила реальный правовой международный механизм гарантий, того, что будет использован этот проект, который мы считаем не экономическим и рассматриваем исключительно через призму нашей национальной безопасности, то будут применены какие-то шаги”, — рассказал Ермак.
Что было раньше
Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический максимум, превысив 9 сентября отметку в 700 долларов за 1 тыс. куб. м. Предыдущий зафиксировали в конце августа, когда биржевые цены на газ превысили 600 долларов за 1 тыс. куб. м.
Контекст
“Газпром” сообщил, что строительство газопровода “Северный поток-2” было полностью завершено утром 10 сентября.
Ранее “Северный поток-2” приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.
Оператору также требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.
Сначала предполагалось, что в 2019 году “Северный поток-2” будет запущен в эксплуатацию. “Северный поток-2” неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в котором предупредил “о возмездии”, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.