росія має бути виключена з Радбезу ООН - Зеленський

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"Якщо терористичні дії здійснює держава, то вони не можуть залишатися непокараними. Це щоденні терористичні акти, що здійснюються без вихідних. За Хартією ООН - це обов'язок підтримувати мир на міжнародній арені. Країни, які порушують такі принципи, можуть бути виключені із Генеральної Асамблеї Радою Безпеки", - сказав Зеленський.

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Президент України наголосив, що хоча рф порушує фундаментальні принципи ООН, її досі не притягнули до відповідальності. Вона залишається членом ООН і навіть має місце постійного члена у Раді Безпеки.

"Закликаю вас позбавити росію її голосу на Генеральній Асамблеї. рф не має права залишатися у Раді Безпеки. Якщо ми виявлятимемо належну політичну волю - це єдина умова для чинності Хартії", - додав він.

Нагадаємо

28 червня, Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо обговорення обстрілів військами росії цивільних об'єктів в Україні.

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