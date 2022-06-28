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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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россия должна быть исключена из Совбеза ООН - Зеленский

россия должна быть исключена из Совбеза ООН - Зеленский

Киев • УНН

 • 78228 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия, которая до сих пор остается членом ООН и даже имеет место постоянного члена в Совете Безопасности, должна быть лишена голоса в этой организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание Совбеза ООН.

Цитата

"Если террористические действия совершает государство, то они не могут оставаться безнаказанными. Это ежедневные террористические акты, совершаемые без выходных. По Хартии ООН – это обязанность поддерживать мир на международной арене. Страны, нарушающие такие принципы, могут быть исключены из Генеральной Ассамблеи Советом Безопасности", - сказал Зеленский.

Детали

Президент Украины подчеркнул, что хотя россия нарушает фундаментальные принципы ООН, ее до сих пор не привлекли к ответственности. Она остается членом ООН и даже имеет место постоянного члена в Совете Безопасности.

"Призываю вас лишить россию ее голоса на Генеральной Ассамблее. рф не имеет права оставаться в Совете Безопасности. Если мы будем проявлять должную политическую волю - это единственное условие для действия Хартии", - добавил он.

Напомним 

28 июня, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по обсуждению обстрелов войсками россии гражданских объектов в Украине.

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