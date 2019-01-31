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Росія готова до виходу США з Договору про ліквідацію ракет

Росія готова до виходу США з Договору про ліквідацію ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Росія очікує, що США вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності вже в кінці поточного тижня, оскільки не готова знищувати ракету Novator 9M729 і не вважає, що її створення є порушенням. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

В ході останніх переговорів у Пекіні Росія та США провалили спробу дійти згоди з приводу ДРСМД, що був значним досягненням в період Холодної війни.

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков зустрічався з представником Держдепу США з питань контролю озброєнь та міжнародної безпеки Андреа Томпсон.

Тупикова ситуація створює підстави для того, щоб США вийшли з ДРСМД вже цього тижня, якщо Москва не знищить ракету, яка, на думку Вашингтона, порушує умови. Москва відмовилась знищувати ракету Novator 9M729, оскільки вважає, що повністю відповідає Договору.

"Як ми розуміємо, настає наступний етап, розпочинається наступна фаза, а саме фаза призупинення США своїх зобов’язань в рамках ДРСМД, що, скоріш за все, відбудеться в найближчі вихідні", - заявив Рябков.

Як повідомляв УНН, на переконання Держдепу, США повинні мати сучасні та надійні засоби ядерного стримування, що здатні убезпечити Америки та її союзників. 

До цього Мери Хіросіми і Нагасакі закликали Росію і США не допустити розриву ДРСМД.

Нагадаємо, НАТО готується на випадок, якщо Росія не повернеться до виконання ДРСМД. 

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