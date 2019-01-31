Россия готова к выходу США из Договора о ликвидации ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Россия ожидает, что США выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности уже в конце текущей недели, поскольку не готова уничтожать ракету Novator 9M729 и не считает, что ее создание является нарушением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В ходе последних переговоров в Пекине Россия и США провалили попытку договориться по поводу ДРСМД, который был значительным достижением в период Холодной войны.
Замглавы МИД России Сергей Рябков встречался с представителем Госдепа США по вопросам контроля вооружений и международной безопасности Андреа Томпсон.
Тупиковая ситуация создает основания для того, чтобы США вышли из ДРСМД уже на этой неделе, если Москва не уничтожит ракету, которая, по мнению Вашингтона, нарушает условия. Москва отказалась уничтожать ракету Novator 9M729, поскольку считает, что она полностью соответствует Договору.
"Как мы понимаем, настает следующий этап, начинается следующая фаза, а именно фаза приостановки США своих обязательств в рамках ДРСМД, что, видимо, случится в ближайшие выходные", - заявил Рябков.
Как сообщал УНН, по мнению Госдепа, США должны иметь современные и надежные средства ядерного сдерживания, способные обеспечить безопасность Америки и ее союзников.
До этого Мэры Хиросимы и Нагасаки призывали Россию и США не допустить разрыва ДРСМД.
Напомним, НАТО готовится на случай, если Россия не вернется к исполнению ДРСМД.