Россия готова к выходу США из Договора о ликвидации ракет

КИЕВ. 31 января. УНН. Россия ожидает, что США выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности уже в конце текущей недели, поскольку не готова уничтожать ракету Novator 9M729 и не считает, что ее создание является нарушением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.