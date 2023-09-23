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"росія 24" рекламує шоу зі скандальним телеведучим Такером Карлсоном: він каже, що нічого про це не знає

"росія 24" рекламує шоу зі скандальним телеведучим Такером Карлсоном: він каже, що нічого про це не знає

Київ • УНН

 • 119536 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. російський державний телеканал "росія 24" показав рекламний ролик за участі американського телеведучого Такера Карлсона, де він вигукує слово “росія”. Однак Карлсон каже, що нічого про це не знає. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН

Деталі

"Ведучий російський державний канал новин рекламує нову програму, яку веде Такер Карлсон, мабуть, без відома і згоди" цього американського телеведучого, пише видання.

Як повідомляється, з минулого тижня на каналі «росія 24» крутиться реклама, де Карлсон неодноразово вимовляє «росія» і обіцянкою: "Відомий американський ведучий переходить на інший рівень. Тут".

Але Карлсон сказав Financial Times, що він не знав про заплановане шоу, яке, за даними ВВС Monitoring, у п'ятницю рекламувалося як дебют "на вихідні".

"Я гадки не маю, про що ви говорите. Ніколи не чув ні про це, ні про цей канал. Я, звісно, не веду шоу на російському телебаченні. Це абсурд. Будь ласка", - написав Карлсон у текстовому повідомленні.

"Я ніколи цього не бачив. Я гадки не маю, про що йдеться", - додав він.

Доповнення

Карлсон, який колись був зіркою з найвищим рейтингом на консервативному каналі Fox News до того, як його звільнили у квітні, відтоді веде шоу на X, соціальній мережі, раніше відомій як Twitter, пише видання.

"Неясно, чи планувала «росія 24» ретранслювати шоу Карлсона на каналі X без дозволу чи показувати інший контент консервативного ведучого. Представник каналу порадив FT зв'язатися з Карлсоном та не відповів на подальші запити про коментарі", - вказує видання.

Видання повідомляє, що під час президентства Дональда Трампа "Карлсон став улюбленим голосом на кремлівському телебаченні, яке регулярно ретранслювало його коментарі, які відкидають звинувачення у втручанні москви у президентські вибори у США".

Нещодавно Карлсон, як зазначається, "повторив деякі тези кремля про вторгнення президента володимира путіна в Україну, яке він назвав "війною за зміну режиму", яку ведуть США проти росії", та інші.

Його заяви, як вказано, "знайшли бажану аудиторію на російському телебаченні, яке з ентузіазмом відтворювало їх у своїх програмах новин і войовничих політичних ток-шоу, що заповнюють ефір країни".

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