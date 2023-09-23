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"россия 24" рекламирует шоу со скандальным телеведущим Такером Карлсоном: он говорит, что ничего об этом не знает

Киев • УНН

 • 119534 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. российский государственный телеканал "россия 24" показал рекламный ролик с участием американского телеведущего Такера Карлсона, где он выкрикивает слово “россия”. Однако Карлсон говорит, что ничего об этом не знает. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН

Детали

"Ведущий российский государственный канал новостей рекламирует новую программу, которую ведет Такер Карлсон, по-видимому, без ведома и согласия" этого американского телеведущего, пишет издание.

Как сообщается, с прошлой недели на канале «россия 24» крутится реклама, где Карлсон неоднократно произносит «россия» и обещанием: "Известный американский ведущий переходит на другой уровень. Здесь".

Но Карлсон сказал Financial Times, что он не знал о запланированном шоу, которое, по данным ВВС Monitoring, в пятницу рекламировалось как дебют "на выходные".

"Я понятия не имею, о чем вы говорите. Никогда не слышал ни об этом, ни об этом канале. Я, конечно, не веду шоу на российском телевидении. Это абсурд. Пожалуйста", - написал Карлсон в текстовом сообщении.

"Я никогда этого не видел. Я понятия не имею, о чем идет речь", - добавил он.

Дополнение

Карлсон, который когда-то был звездой с самым высоким рейтингом на консервативном канале Fox News до того, как его уволили в апреле, с тех пор ведет шоу на X, социальной сети, ранее известной как Twitter, пишет издание.

"Неясно, планировала ли «россия 24» ретранслировать шоу Карлсона на канале X без разрешения или показывать другой контент консервативного ведущего. Представитель канала посоветовал FT связаться с Карлсоном и не ответил на дальнейшие запросы о комментариях", - указывает издание.

Издание сообщает, что во время президентства Дональда Трампа "Карлсон стал любимым голосом на кремлевском телевидении, которое регулярно ретранслировало его комментарии, отвергающие обвинения во вмешательстве москвы в президентские выборы в США".

Недавно Карлсон, как отмечается, "повторил некоторые тезисы кремля о вторжении президента владимира путина в Украину, которое он назвал "войной за смену режима", которую ведут США против россии", и другие.

Его заявления, как указано, "нашли желанную аудиторию на российском телевидении, которое с энтузиазмом воспроизводило их в своих новостных программах и воинственных политических ток-шоу, заполняющих эфир страны".

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