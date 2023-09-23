"россия 24" рекламирует шоу со скандальным телеведущим Такером Карлсоном: он говорит, что ничего об этом не знает

Детали

"Ведущий российский государственный канал новостей рекламирует новую программу, которую ведет Такер Карлсон, по-видимому, без ведома и согласия" этого американского телеведущего, пишет издание.

Как сообщается, с прошлой недели на канале «россия 24» крутится реклама, где Карлсон неоднократно произносит «россия» и обещанием: "Известный американский ведущий переходит на другой уровень. Здесь".

Но Карлсон сказал Financial Times, что он не знал о запланированном шоу, которое, по данным ВВС Monitoring, в пятницу рекламировалось как дебют "на выходные".

"Я понятия не имею, о чем вы говорите. Никогда не слышал ни об этом, ни об этом канале. Я, конечно, не веду шоу на российском телевидении. Это абсурд. Пожалуйста", - написал Карлсон в текстовом сообщении.

"Я никогда этого не видел. Я понятия не имею, о чем идет речь", - добавил он.

Дополнение

Карлсон, который когда-то был звездой с самым высоким рейтингом на консервативном канале Fox News до того, как его уволили в апреле, с тех пор ведет шоу на X, социальной сети, ранее известной как Twitter, пишет издание.

"Неясно, планировала ли «россия 24» ретранслировать шоу Карлсона на канале X без разрешения или показывать другой контент консервативного ведущего. Представитель канала посоветовал FT связаться с Карлсоном и не ответил на дальнейшие запросы о комментариях", - указывает издание.

Издание сообщает, что во время президентства Дональда Трампа "Карлсон стал любимым голосом на кремлевском телевидении, которое регулярно ретранслировало его комментарии, отвергающие обвинения во вмешательстве москвы в президентские выборы в США".

Недавно Карлсон, как отмечается, "повторил некоторые тезисы кремля о вторжении президента владимира путина в Украину, которое он назвал "войной за смену режима", которую ведут США против россии", и другие.

Его заявления, как указано, "нашли желанную аудиторию на российском телевидении, которое с энтузиазмом воспроизводило их в своих новостных программах и воинственных политических ток-шоу, заполняющих эфир страны".

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