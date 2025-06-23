Російський "Ланцет" убив двох та поранив десятьох людей на Чернігівщині

У Чернігівській області внаслідок атаки рф загинули двоє людей, ще 10 - отримали поранення, у тому числі троє дітей, повідомив у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Учора пізно ввечері росіяни вдарили "ланцетом" по околиці села Сновської громади. На жаль, ця атака забрала життя двох людей. Ще 10 - зазнали поранень. Троє із них - діти - написав Чаус.

З його слів, усі постраждалі перебувають у лікарнях. "Двох поранених у тяжкому стані ушпиталили до обласної лікарні. У решти людей - поранення середньої тяжкості, вони також у медзакладах - під наглядом лікарів", - зазначив Чаус.

Кількість жертв нічної атаки рф на Київ зросла до 6