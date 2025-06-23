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Российский "Ланцет" убил двух и ранил десять человек на Черниговщине

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

В Черниговской области "Ланцетом" убиты два человека, 10 получили ранения, трое из них дети. Пострадавшие находятся в больницах. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные имеют ранения средней тяжести.

Российский "Ланцет" убил двух и ранил десять человек на Черниговщине

В Черниговской области в результате атаки РФ погибли два человека, еще 10 получили ранения, в том числе трое детей, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Вчера поздно вечером россияне ударили "ланцетом" по окраине села Сновской общины. К сожалению, эта атака унесла жизни двух людей. Еще 10 - получили ранения. Трое из них - дети

- написал Чаус.

По его словам, все пострадавшие находятся в больницах. "Двух раненых в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу. У остальных людей - ранения средней тяжести, они также в медучреждениях - под наблюдением врачей", - отметил Чаус.

Число жертв ночной атаки РФ на Киев возросло до 623.06.25, 08:35 • 1416 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Черниговская область
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