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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Російський дрон вбив комунальника в Херсоні, двох поранено

Київ • УНН

 • 146 перегляди

У Херсоні внаслідок атаки ворожого БпЛА на транспортний засіб загинув працівник комунального підприємства 1972 року народження. Двоє його колег отримали тяжкі травми, медики борються за їхні життя.

Російський дрон вбив комунальника в Херсоні, двох поранено

Внаслідок атаки ворожого безпілотника у Херсоні загинув комунальник, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

У Херсоні росіяни вбили працівника комунального підприємства. Через атаку ворожого БпЛА на транспортний засіб загинув чоловік 1972 року народження. Мої співчуття рідним і близьким

- написав Прокудін.

Зі слів голови ОВА, "двоє його колег дістали тяжкі травми". У ці хвилини медики продовжують боротися за їхні життя, вказав він.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Херсон
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