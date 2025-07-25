Російський дрон вбив комунальника в Херсоні, двох поранено
Київ • УНН
У Херсоні внаслідок атаки ворожого БпЛА на транспортний засіб загинув працівник комунального підприємства 1972 року народження. Двоє його колег отримали тяжкі травми, медики борються за їхні життя.
Внаслідок атаки ворожого безпілотника у Херсоні загинув комунальник, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
У Херсоні росіяни вбили працівника комунального підприємства. Через атаку ворожого БпЛА на транспортний засіб загинув чоловік 1972 року народження. Мої співчуття рідним і близьким
Зі слів голови ОВА, "двоє його колег дістали тяжкі травми". У ці хвилини медики продовжують боротися за їхні життя, вказав він.
Доповнюється...