Российский дрон убил коммунальщика в Херсоне, двое ранены
Киев • УНН
В Херсоне в результате атаки вражеского БпЛА на транспортное средство погиб работник коммунального предприятия 1972 года рождения. Двое его коллег получили тяжелые травмы, медики борются за их жизни.
В результате атаки вражеского беспилотника в Херсоне погиб коммунальщик, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
В Херсоне россияне убили работника коммунального предприятия. Из-за атаки вражеского БПЛА на транспортное средство погиб мужчина 1972 года рождения. Мои соболезнования родным и близким
По словам главы ОВА, "двое его коллег получили тяжелые травмы". В эти минуты медики продолжают бороться за их жизни, указал он.
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