Российский дрон убил коммунальщика в Херсоне, двое ранены

В результате атаки вражеского беспилотника в Херсоне погиб коммунальщик, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

В Херсоне россияне убили работника коммунального предприятия. Из-за атаки вражеского БПЛА на транспортное средство погиб мужчина 1972 года рождения. Мои соболезнования родным и близким - написал Прокудин.

По словам главы ОВА, "двое его коллег получили тяжелые травмы". В эти минуты медики продолжают бороться за их жизни, указал он.

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