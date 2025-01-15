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Російський дрон атакував мирного жителя у Куп'янську: чоловік у вкрай тяжкому стані

Російський дрон атакував мирного жителя у Куп'янську: чоловік у вкрай тяжкому стані

Київ • УНН

 • 26590 перегляди

У Куп'янську російський безпілотник атакував 50-річного цивільного чоловіка. Постраждалий отримав травматичну ампутацію ноги та відкритий перелом, його у важкому стані доставлено до лікарні.

У Куп'янську Харківської області російський безпілотник атакував 50-річного цивільного чоловіка, постраждалий у вкрай тяжкому стані у лікарні, повідомили у Харківській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Російські окупанти продовжують чинити терор мирного населення Харківщини. У місті Куп'янськ ворожий дрон влучив у 50-річного цивільного чоловіка. Потерпілого з травматичною ампутацією ноги і відкритим переломом у вкрай важкому стані доставили до медзакладу", - повідомили у Харківській ОВА.

росіяни атакували села на Харківщині, є загиблий і поранений - Синєгубов15.01.25, 10:21 • 34663 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

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