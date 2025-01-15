росіяни атакували села на Харківщині, є загиблий і поранений - Синєгубов
Київ • УНН
15 січня окупанти обстріляли кілька населених пунктів Харківської області, внаслідок чого загинув 52-річний чоловік. У Куп'янську від удару дрона постраждала 74-річна жінка, також пошкоджено цивільні об'єкти.
На Харківщині 15 січня російські війська вкотре завдали ударів по мирних населених пунктах, внаслідок чого загинула одна людина, ще одну — поранено.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Повідомляється, що 15 січня, о 06:05 між селами Хрестище та Мирне в Берестинському районі було зафіксовано влучання по відкритій території, постраждалих немає.
О 16:47 у селі Безруки, Харківського району, через обстріл пошкодилися вікна цивільного підприємства.
О 10:00 в Куп’янську внаслідок удару дрона частково пошкоджено вікна дев’ятиповерхівки. Постраждала 74-річна жінка.
О 08:00 в селищі Козача Лопань, Харківського району, внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік.
"На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська",—зазначив голова Харківської ОВА.
Крім того, він додав, що на Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки та Табаївки.
Українським захисникам вдалося успішно відбити п’ять атак.Також, в результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 33 людини, серед них 2 дітей.
Нагадаємо
Внаслідок ракетного удару в селі Скнилів пошкоджено житловий будинок та господарську споруду. На місці падіння ракети утворилась вирва 6х5 метрів та глибиною 2,5 метра.