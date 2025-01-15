россияне атаковали села на Харьковщине, есть погибший и раненый - Синегубов
Киев • УНН
15 января оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погиб 52-летний мужчина. В Купянске от удара дрона пострадала 74-летняя женщина, также повреждены гражданские объекты.
На Харьковщине 15 января российские войска в очередной раз нанесли удары по мирным населенным пунктам, в результате чего погиб один человек, еще один - ранен.
Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 15 января, в 06:05 между селами Крестище и Мирное в Берестинском районе было зафиксировано попадание по открытой территории, пострадавших нет.
В 16:47 в селе Безруки, Харьковского района, из-за обстрела повредились окна гражданского предприятия.
В 10:00 в Купянске в результате удара дрона частично повреждены окна девятиэтажки. Пострадала 74-летняя женщина.
В 08:00 в поселке Казачья Лопань, Харьковского района, в результате обстрела погиб 52-летний мужчина.
«На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска», - отметил председатель Харьковской ОГА.
Кроме того, он добавил, что на Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки и Табаевки.
Украинским защитникам удалось успешно отразить пять атак. Также, в результате усиления мер по эвакуации с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 33 человека, среди них 2 детей.
Напомним
В результате ракетного удара в селе Скнилов поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. На месте падения ракеты образовалась воронка 6х5 метров и глубиной 2,5 метра.