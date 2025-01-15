Утворилась вирва глибиною в 2,5 метра: наслідки падіння ракети на Львівщині
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару в селі Скнилів пошкоджено житловий будинок та господарську споруду. На місці падіння ракети утворилась вирва 6х5 метрів та глибиною 2,5 метра.
У Львівській області внаслідок ранкового ракетного удару армії рф пошкоджений будинок і господарська споруда в селищі Скнилів. Втім обійшлось без постраждалих, повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
За уточненою інформацією, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема
За його словами, поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.
На місце виїхали всі профільні служби.
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Повідомлялось, що Львівській області під час ранкової ракетної атаки російських військ є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури - без постраждалих, але з руйнуваннями.