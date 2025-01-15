Утворилась вирва глибиною в 2,5 метра: наслідки падіння ракети на Львівщині

У Львівській області внаслідок ранкового ракетного удару армії рф пошкоджений будинок і господарська споруда в селищі Скнилів. Втім обійшлось без постраждалих, повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

За уточненою інформацією, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема