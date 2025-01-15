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Утворилась вирва глибиною в 2,5 метра: наслідки падіння ракети на Львівщині

Утворилась вирва глибиною в 2,5 метра: наслідки падіння ракети на Львівщині

Київ • УНН

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Внаслідок ракетного удару в селі Скнилів пошкоджено житловий будинок та господарську споруду. На місці падіння ракети утворилась вирва 6х5 метрів та глибиною 2,5 метра.

У Львівській області внаслідок ранкового ракетного удару армії рф пошкоджений будинок і господарська споруда в селищі Скнилів. Втім обійшлось без постраждалих, повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

За уточненою інформацією, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема

- написав Козицький.

За його словами, поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. 

На місце виїхали всі профільні служби.

Раніше

Повідомлялось, що Львівській області під час ранкової ракетної атаки російських військ є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури - без постраждалих, але з руйнуваннями. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
lvivЛьвів

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