Образовалась воронка глубиной в 2,5 метра: последствия падения ракеты на Львовщине
Киев • УНН
В результате ракетного удара в селе Скнилов поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. На месте падения ракеты образовалась воронка 6х5 метров и глубиной 2,5 метра.
Во Львовской области в результате утреннего ракетного удара армии РФ поврежден дом и хозяйственная постройка в поселке Скнилов. Впрочем обошлось без пострадавших, сообщил в среду председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
По уточненной информации, из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Жертв и пострадавших нет
По его словам, рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров.
На место выехали все профильные службы.
Ранее
Сообщалось, что Львовской области во время утренней ракетной атаки российских войск есть попадание в два объекта критической инфраструктуры - без пострадавших, но с разрушениями.